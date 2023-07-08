الكرملين: تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بإطلاقها سراح مقاتلين أوكرانيين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعدما أطلقت سراح قادة محتجزين تابعين لوحدة عسكرية دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إنه بموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى، كان يتعين بقاء المقاتلين في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف أن تركيا لم تخبر روسيا بإطلاق سراحهم.

وعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أوكرانيا قادما من تركيا اليوم السبت وجلب معه خمسة من قادة الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول، قائلا إنه “يعيد أبطالنا إلى الوطن”.

(رويترز)