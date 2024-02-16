سياسة | دولي | روسيا

مصلحة السجون الروسية تعلن وفاة المعارض أليكسي نافالني- (صور وتغريدة)

منذ 59 دقيقة

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موسكو: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن الكرملين القول إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وقالت مصلحة السجون الاتحادية بمنطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان على موقعها على الإنترنت إن نافالني “شعر بتوعك” بعد المشي اليوم الجمعة و”فقد وعيه على الفور تقريبا”.

وأضافت أنه تم استدعاء الطاقم الطبي، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش نافالني. وذكرت أنه يجري تحديد سبب الوفاة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة نافالني، لكنه ليس لديه معلومات حول الأمر.

رئيس المجلس الأوروبي: النظام الروسي هو “المسؤول الوحيد” عن وفاة نافالني

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يعتبر “النظام الروسي المسؤول الوحيد” عن وفاة المعارض أليكسي نافالني. 

وكتب ميشال على موقع “إكس”، “ناضل أليكسي نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية. ومن أجل مُثُله، قدم التضحية القصوى … أرسل تعازيَّ الصادقة إلى عائلته وإلى أولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في كل أنحاء العالم. المناضلون يموتون، لكن النضال من أجل الحرية لا يتوقف أبدًا”.



(وكالات)

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