الكرملين: حزمة العقوبات الـ18 للاتحاد الأوروبي لن تنهي الحرب على أوكرانيا

موسكو: أكد الكرملين أن الحزمة الـ18 من العقوبات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأحد: “وحده المنطق والحجج العقلانية يمكن أن تدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف: “من المستحيل إجبار روسيا على ذلك عبر أي نوع من الضغط أو العنف”.

وأعرب بيسكوف عن قناعته بأن حزمة العقوبات الجديدة التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي سيتم تبنيها في نهاية المطاف، رغم المعارضة من سلوفاكيا. ومع ذلك، قال إنه كلما كانت الإجراءات العقابية أشد، كان الردّ عليها أقوى.

وقال بيسكوف إن العقوبات “سيف ذو حدين”. وغالبا ما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي سيتضرر أكثر من العقوبات، على سبيل المثال من خلال التخلي عن المواد الخام والطاقة الروسية.

وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي على تكثيف العقوبات، واصفا إياها بأنها أداة حيوية للحدّ من آلة الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المصوّر المسائي اليوم الأحد: “يجب أن تكون العقوبات الآن واحدة من أهم الأولويات .. عقوبات العالم ضد روسيا”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدّم دعما ماليا لكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022. وأعلنت الحكومة الأوكرانية في أبريل/ نيسان الماضي عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) من التكتل. وتُعدّ هذه الأموال جزءا من برنامج “تسهيل أوكرانيا” التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سوف يقدّم دعما بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

(د ب أ)