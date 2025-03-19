الكرملين: روسيا ألغت هجوم مسيرات على أوكرانيا بعد مكالمة بوتين وترامب

موسكو: قال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا أوقفت هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بإسقاط سبع من تلك الطائرات بينما كانت تتجه إلى أوكرانيا.

ووافق بوتين على وقف مؤقت لمهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية خلال مكالمته مع ترامب لكنه رفض وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما، الذي سعى إليه الرئيس الأمريكي.

لكن أوكرانيا اتهمت روسيا بمهاجمة منشآتها للبنية التحتية للطاقة الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن روسيا أوقفت الهجوم على منشآت للطاقة في أوكرانيا وأسقطت سبعا من طائراتها المسيرة.

وأضاف أن الطائرات “كانت تصطف في ترتيب قتالي. جرى إسقاط ست منها بواسطة (منظومة الصواريخ سطح-جو) بانتسير وسابعة بواسطة طائرة عسكرية (روسية)”.

واتهم بيسكوف أوكرانيا بعدم احترام وقف إطلاق النار الجزئي لمدة 30 يوما، الذي ينص على وقف تبادل الهجمات على منشآت الطاقة، قائلا إن كييف حاولت مهاجمة منشآت بنية تحتية للطاقة في روسيا الليلة الماضية.

وقال “نراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت كييف ستلتزم… ببذل كل ما في وسعها للتحرك نحو تسوية سلمية”.

وعندما سُئل عما إن كانت روسيا ستلتزم بتعليق الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، عبر بيسكوف عن اعتقاده بأنها ستلتزم.

وقال بيسكوف “لم يصدر الرئيس أي أوامر بخلاف ذلك”.

(رويترز)