الكرملين: روسيا تدعم وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما

موسكو: قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع مع أوكرانيا، لكنها اشترطت مراعاة “الأمور الدقيقة” في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله “هذا الموضوع طرحه الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة…”.

وأضاف “بمجرد أن طرحت (إدارة دونالد ترامب هذه الفكرة)، أيدها الرئيس (فلاديمير) بوتين مع بعض التحفظات، لأنه من الصعب للغاية مناقشة هذا الأمر بالتفصيل إذا لم يتم التوصل لإجابات على عدد كبير من الأمور الدقيقة المتعلقة بفكرة وقف إطلاق النار”.

وأكدت روسيا مرارا أن تطبيق وقف إطلاق نار طويل الأمد يعتمد على إنشاء آليات لمراقبة هذه الخطوة والالتزام بها.

(رويترز)