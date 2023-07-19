الكرملين يقول إن موسكو لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على بوتين سيعني “إعلان حرب”.. لكن الرئيس الروسي لن يشارك

موسكو: قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين، بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، سيعني “إعلان حرب”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه، مع ذلك، يدرك الجميع، دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين.

وأظهرت وثيقة نشرتْها محكمة محلية في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس، الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي خبر لاحق، قالت رئاسة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس، التي ستعقد في هذا البلد، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر.

وأوضح فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا، في بيان: “بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة، لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف”

(وكالات)