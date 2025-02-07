سياسة | دولي | روسيا

الكرملين: روسيا وأمريكا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب

7 - فبراير - 2025

موسكو: نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد الاجتماع المحتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

كما نقلت الوكالة عن بيسكوف تأكيده عدم إجراء أي اتصالات أولية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الاجتماع أو أين وكيف يمكن أن ينعقد.

وقال ترامب وبوتين إنهما حريصان على اللقاء شخصيا. ومن المتوقع أن يركز جدول الأعمال الاجتماع، إذا عقد، على الهدف الذي أعلنه ترامب المتمثل بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت أمس الخميس عن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب (الدوما) قوله إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترامب وصلت إلى “مرحلة متقدمة”، وإن الاجتماع قد يعقد قريبا ربما في فبراير شباط أو مارس آذار.

(رويترز)

