الكرملين: سنردّ على قرار فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى 

موسكو: اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الثلاثاء، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى “قرارا خاطئا له عواقب” على أوكرانيا، متوعدة بـ “اتخاذ إجراءات للرد”.

وقال متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد”.

وأضاف أن “القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية” الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية.

وأوضح: “بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث، ومن وجهة نظرنا هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد”.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز “سكالب”.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد الناتو في العاصمة الليتوانية فيلينوس: “قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق”.

ويجتمع زعماء دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بقمة حاسمة في ليتوانيا، تستمر ليومين، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، على رأسها أوكرانيا.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي قبيل القمة: “القرارات التي سنتخذها في فيلنيوس ستقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، وسيكون تعزيز ردع الناتو ودفاعه على رأس جدول أعمال قمتنا”.

(الأناضول)