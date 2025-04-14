الكرملين: قرار وقف الضربات على قطاع الطاقة الأوكراني في يد بوتين

موسكو: نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الاثنين، إن القرار بشأن تمديد وقف الضربات على منشآت طاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من جانب روسيا وأوكرانيا سيعتمد على الرئيس فلاديمير بوتين والمحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث دميتري بيسكوف قوله: “لم يلتزم الجانب الأوكراني بوقف إطلاق النار بشكل جوهري. لذلك، بطبيعة الحال، سيتعين تحليل هذه الأيام الثلاثين”.

وأضاف بيسكوف أنه من المرجح أن تجري محادثات مع الجانب الأمريكي بشأن تحليل وقف إطلاق النار.

(رويترز)