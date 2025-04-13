الكرملين: لا حلول سريعة في إعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية

موسكو: أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تفاؤله الحذر بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية، بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، للتلفزيون الروسي الحكومي الأحد، “كل شيء يسير على ما يرام”، واصفا المحادثات بأنها بناءة.

وأضاف بيسكوف أنه يجري النظر في عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه حذر من أنه سيتطلب تحضيرا شاملا.

وتابع أنه “بعد سنوات من العلاقات المتدهورة، لا يمكن توقع نتائج سريعة. يجب بناء كل شيء من الصفر. هناك مشاكل بالغة الصعوبة”.

وأكد بيسكوف على ضرورة التحلي بالصبر، وعلى ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات قبل انعقاد أي قمة. ولم يحدد موعد أو مكان انعقاد القمة.

واجتمع ويتكوف مع بوتين لأكثر من أربع ساعات في سانت بطرسبرغ الجمعة.

وقال ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، إنه “يجب على روسيا أن تتحرك. يموت آلاف الأشخاص أسبوعيا في حرب مروعة لا معنى لها”.

(د ب أ)