الكرملين: لا نستطيع تأكيد أو نفي إجراء اتصال بين ترامب وبوتين

موسكو: قال الكرملين الاثنين إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ترامب في حديث لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأحد إلى أن اتصالا جرى بينهما. وستكون تلك أول محادثة معترف بها رسميا بين بوتين ورئيس أمريكي منذ أوائل 2022.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إنه ليس بوسعه قول المزيد عن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه قال بالفعل قبل يوم واحد إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن بوتين وترامب تواصلا هاتفيا.

وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ردا على سؤال عما إذا كان بوتين وترامب تحدثا هاتفيا “أدليت بتصريح بهذا المعنى أمس… ولا يوجد شيء آخر يمكنني قوله. لا يمكنني التأكيد أو النفي”.

