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الكرملين: لا نهتم باللغة القوية التي يستخدمها ترامب عندما يتعلق الأمر بالرئيس بوتين

منذ 17 دقيقة

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موسكو: قالت القيادة الروسية إنها لا تهتم باللغة القوية التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بالرئيس فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء” نحن مرتاحون للغاية بشأن هذا الأمر. وأضاف أن خطاب ترامب طالما اتسم بـ ” أسلوب حاد نسبيا” مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك تعول روسيا على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة.
ووجه ترامب أمس الثلاثاء نقدا لاذعا لبوتين، بعد يوم من موافقته على إرسال أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.
وقالت كييف إن روسيا أطلقت عددا قياسيا من الطائرات المسيرة على أوكرانيا خلال الليل، بالإضافة إلى صواريخ كروز وأخرى تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأوضح بيسكوف أن القوات الروسية مستمرة في تقدمها لإنشاء ” منطقة عازلة” في أوكرانيا، بمعنى آخر احتلال قطاع من الأرض على طول الحدود في الدولة المجاورة.
وأضاف بيسكوف أن موسكو في انتظار كييف لاقتراح مواعيد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول.
(د ب ا)

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