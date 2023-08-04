سياسة | دولي | روسيا

الكرملين “لا يثق في تعهد أمريكا” بضمان صادرات روسيا الغذائية إذا عادت لاتفاق الحبوب

منذ ساعتين

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا لا تثق في تعهد أمريكي بأن واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للصحافيين أمس الخميس “في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا”.

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.

(رويترز)

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