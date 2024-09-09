سياسة | دولي | روسيا

الكرملين لا ينفي تسلّم روسيا صواريخ بالستية من إيران

9 - سبتمبر - 2024

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موسكو: أحجم الكرملين الاثنين عن نفي أن تكون إيران سلمت روسيا صواريخ كما تؤكد الدول الغربية، مشددا على أن روسيا تطور علاقاتها كما تشاء مع طهران ولا سيما في “أكثر المجالات حساسية”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا النوع من المعلومات ليس صحيحا على الدوام” لكنه لم ينف هذه الاتهامات خلال إيجاز إعلامي مع صحافيين.

وأضاف “إيران شريك مهم” مشيرا إلى أن البلدين يطوران تعاونهما “في شتى المجالات الممكنة، بما يشمل أكثرها حساسية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 1:40 م

    بوتين قاتل الأطفال في سوريا ، عندما يحارب في أوروبا يكن أكثر حذرا من المساس بالبنية التحتية

    رد

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