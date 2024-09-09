الكرملين لا ينفي تسلّم روسيا صواريخ بالستية من إيران

موسكو: أحجم الكرملين الاثنين عن نفي أن تكون إيران سلمت روسيا صواريخ كما تؤكد الدول الغربية، مشددا على أن روسيا تطور علاقاتها كما تشاء مع طهران ولا سيما في “أكثر المجالات حساسية”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا النوع من المعلومات ليس صحيحا على الدوام” لكنه لم ينف هذه الاتهامات خلال إيجاز إعلامي مع صحافيين.

وأضاف “إيران شريك مهم” مشيرا إلى أن البلدين يطوران تعاونهما “في شتى المجالات الممكنة، بما يشمل أكثرها حساسية”.

(أ ف ب)