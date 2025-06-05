الكرملين: موسكو ستقرر “كيف ومتى” ترد على هجوم أوكرانيا على القواعد الجوية الأسبوع الماضي

موسكو: أعلن الكرملين الخميس أن الجيش الروسي سيقرر “كيف ومتى” يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الاسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن الرد سيأتي “كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا”.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا سترد على الهجوم الأوكراني الأخير الذي أدى إلى تدمير أو الإضرار بالعديد من الطائرات العسكرية.

واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال خلسة مسيرات متفجرة إلى روسيا.

واتهمت موسكو كييف أيضا الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت في انهيار جسرين في نهاية الأسبوع الماضي وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.

(أ ف ب)