الكرملين: نؤيد العودة إلى المسار الدستوري في النيجر في أسرع وقت

موسكو: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تؤيد أن تستعيد النيجر النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن.

وقال بيسكوف، في معرض تعليقه على دعوة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم للولايات المتحدة والعالم للمساعدة في استعادة النظام في البلاد، “من غير المرجح أن يكون تدخل بعض القوى غير الإقليمية، قادرا على تغيير هذا الوضع نحو الأفضل”، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف “نحن نتابع الموقف عن كثب، وبالطبع نحن قلقون من تصاعد التوترات في المنطقة، ومازلنا ندعو للعودة إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن من دون التسبب في أي ضرر وبدون تعريض حياة البشر للخطر”.

يُذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني أعلنوا الأسبوع الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، المنتمي إلى الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية.

وقام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الإفريقية، وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.

(د ب أ)