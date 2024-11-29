روسيا: نريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام في حلب بعد هجوم للمعارضة

موسكو: قال الكرملين اليوم الجمعة إنه يريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام الدستوري في منطقة حلب في أقرب وقت ممكن بعد هجوم استولت فيه المعارضة على أراض هناك لأول مرة منذ سنوات.

وشنت فصائل معارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما يوم الأربعاء، اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب بشمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا وتريد من السلطات سرعة التحرك لاستعادة السيطرة هناك.

(رويترز)