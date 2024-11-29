سياسة | دولي | روسيا

روسيا: نريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام في حلب بعد هجوم للمعارضة

29 - نوفمبر - 2024

مقاتلون من المعارضة السورية

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موسكو: قال الكرملين اليوم الجمعة إنه يريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام الدستوري في منطقة حلب في أقرب وقت ممكن بعد هجوم استولت فيه المعارضة على أراض هناك لأول مرة منذ سنوات.

وشنت فصائل معارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما يوم الأربعاء، اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب بشمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا وتريد من السلطات سرعة التحرك لاستعادة السيطرة هناك.

(رويترز)

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  1. يقول أبو عادل:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 12:07 م

    وماعلاقتكم آنتم أيها الروس ببلادنا انتم مجرد احتلال أتى بكم ديكتاتور متسلط مستبدّ لحماية سلطته مقابل سيطرتكم علّى ثروات في بلادنا ، نرجوا منكم ترك بلادنا وشعبها ودعمكم لنظام مجرم والأهتمام بشؤونكم في بلادكم.

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