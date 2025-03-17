الكرملين يؤكد أن بوتين وترامب سيتحدثان هاتفيا الثلاثاء

موسكو: أكد الكرملين الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “هذا ما سيحصل. ثمة محادثة تم الإعداد لها الثلاثاء”.

ولم يحدد بيسكوف في تصريحاته لوسائل إعلام، جدول المباحثات. لكنها تأتي بعد أيام من إعلان أوكرانيا موافقتها على مقترح أمريكي لهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا، بشرط التزام موسكو بها.

ولم تعط روسيا موقفا نهائيا من المقترح الأمريكي بشأن الهدنة. وأبدى بوتين الأسبوع الماضي موافقته على فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه أكد أن ثمة مسائل “جدية” لا تزال عالقة ويريد مناقشتها مع ترامب.

وكان ترامب أعلن ليل الأحد الاثنين أنه ينوي التباحث مع بوتين الثلاثاء في إطار التقارب الأمريكي-الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا الى أن “الكثير من العمل قد أنجِز”.

وتضغط إدارة ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، لإبرام تسوية في الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال الأحد إن ترامب وبوتين “سيجريان محادثة جيدة وإيجابية” هذا الأسبوع.

(أ ف ب)