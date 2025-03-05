الكرملين يؤكد النظر “بإيجابية” إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

موسكو: أكد الكرملين الأربعاء أنه ينظر بـ”إيجابية” إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “استعداد” الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن “هذا النهج إيجابي بالمجمل”.

وفي خطاب أمام الكونغرس الثلاثاء، تلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قال إنه تلقاها من زيلينسكي أكد فيها الأخير أنه مستعد للتفاوض على السلام.

شكك الكرملين مرارا في الماضي في إمكانية التفاوض مع زيلينسكي.

والأربعاء، أشار بيسكوف إلى مرسوم أقره زيلينسكي يستبعد عقد مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد الرئيس الأوكراني عدة مرات مذاك بأنه سيكون مستعدا للاجتماع مع بوتين، شرط اتفاق كييف مع حلفائها الغربيين على موقف تفاوضي موحد قبل ذلك.

من جانبها، اتهمت موسكو زيلينسكي بأنه رئيس غير شرعي، مشيرة إلى انقضاء ولايته البالغة مدتها خمس سنوات بعد انتخابه رئيسا في 2019.

وتحظر الأحكام العرفية في أوكرانيا إجراء انتخابات أثناء فترة الحرب.

(أ ف ب)