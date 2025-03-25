الكرملين يؤكد: بوتين أهدى ترامب “بورتريه” للرئيس الأمريكي

موسكو: أكد الكرملين يوم الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى دونالد ترامب “بورتريه” للرئيس الأمريكي كان قد كلف برسمها خصيصا له.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحافيين، إن بوتين قدم اللوحة لمبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء الكشف عن الهدية لأول مرة الأسبوع الماضي، عندما ذكرها ويتكوف خلال مقابلة مع مقدم البرامج السابق في شبكة فوكس نيوز، تاكر كارلسون. وأوضح ويتكوف أن ترامب تأثر بوضوح بالهدية، واصفا اللوحة بأنها “جميلة”.

والتقى ويتكوف بالرئيس الروسي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. واستمرت مفاوضات وقف إطلاق النار يوم الإثنين في السعودية، حيث التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم الروس، وذلك بعد اجتماعهم مع المفاوضين الأوكرانيين في اليوم السابق.

وخلال مقابلته مع كارلسون، وصف ويتكوف هدية بوتين بأنها “لفتة كريمة”، كما استذكر حديث بوتين له عن دعائه لترامب العام الماضي عندما سمع أن المرشح للرئاسة الأمريكية حينها قد تعرض لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا. ونقل ويتكوف عن بوتين قوله: “لقد كان يصلي من أجل صديقه”.

يذكر أن بوتين أهدى ترامب في 2018 كرة قدم، قامت الاستخبارات الأمريكية بفحصها للتأكد من خلوها من أجهزة تنصت، قبل أن يقوم ترامب بإهدائها لابنه، وهو إجراء أمني مستوحى من حادثة مشابهة خلال الحقبة السوفيتية.

(أ ب)