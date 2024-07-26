الكرملين يحذر: قرار الاتحاد الأوروبي منح كييف أموالا من أصول روسية مجمدة لن يمر دون رد

موسكو: حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة من أن روسيا ستتخذ رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي إرسال فوائد الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه لن يكون هناك رد فعل فوري، وأوضح أن روسيا سوف تدرس خطواتها المقبلة للرد.

وأضاف: “لكن مثل هذه الخطوات من قبل المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد بالطبع.”

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل لأوكرانيا 1.5 مليار يورو (1.6مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى التكتل، ليتم إنفاقها على الدفاع وإعادة الإعمار، في أول مرة يتخذ فيها التكتل هذا الإجراء.

ووفقا للمفوضية، تم تجميد نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي لدى الاتحاد الأوروبي ردا على غزو أوكرانيا.

وأعلنت مؤسسة “يوروكلير” المالية ومقرها بروكسل موخرا أنها جمعت حوالي 4.4 مليار يورو من فوائد هذه الأصول في 2023.

(د ب أ)