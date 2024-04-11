سياسة | دولي

الكرملين يدعو إيران وإسرائيل إلى “ضبط النفس”

منذ ساعتين

الموقع الذي تعرّض للقصف الإسرائيلي بدمشق لصق السفارة الإيرانية

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موسكو: دعت موسكو، الخميس، إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة ضد الدولة العبرية على خلفية ضربة استهدفت مبنى قنصليتها في دمشق وأسفرت عن مقتل الكثير من الأشخاص، من بينهم ضابطان إيرانيان.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “من المهم جداً أن يمارس الجميع ضبط النفس لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلاً”.

 (أ ف ب)

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  1. يقول محمد -الجزائر:
    أبريل 11, 2024 الساعة 12:44 م

    روسيا شريكة في قتل الإيرانيين يا أغبياء. روسيا لديها كل المعلومات الإستخباراتية والخرائط الأمنية للمدن والأرياف السورية. روسيا تعمل في الخفاء مع الكيان الصهيوني تمده بالمعلومات الإستخباراتية لضرب مواقع إيران وحزب الله. لو تصدق روسيا وتعتبر ضرب الأراضي السورية خط أحمر فلن تتجرأ إسرائيل على ضربها.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 11, 2024 الساعة 12:51 م

    القصف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان على سفارة طهران في سوريا لن يمر دون عقاب ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 11, 2024 الساعة 1:00 م

    على الكرملين أن يستعد لمواجهة الناتو وأمريكا اللعينة التي عاثت سفكا بدماء الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 11, 2024 الساعة 1:09 م

    هه الكرملين يساوي بين الضحية والجلاد ✌️🇵🇸🤔☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀

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