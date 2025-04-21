سياسة | دولي | روسيا

الكرملين يرحب برفض الولايات المتحدة انضمام أوكرانيا للناتو

منذ ساعتين

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

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موسكو: قالت روسيا اليوم الاثنين إن التصريحات الأمريكية التي تشير إلى عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتوافق مع الموقف الروسي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله “سمعنا من واشنطن على مستويات متعددة أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو مستبعدة”. وتابع “وهذا بالتأكيد أمر يرضينا ويتوافق مع موقفنا”. وقال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج لشبكة “فوكس نيوز” أمس الأحد إن عضوية أوكرانيا في الناتو “غير مطروحة”، وذلك بعدما استبعد الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث هذه الخطوة في فبراير/شباط الماضي. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن أن تصبح أوكرانيا عضوة في الحلف العسكري “لأن هذا سيهدد المصالح الوطنية للاتحاد الروسي”. وقال بيسكوف أيضا إن روسيا تتطلع إلى القيادة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على اتفاق سلام ينهي الحرب الأوكرانية التي بدأتها موسكو قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وأضاف “بالطبع نأمل في أن يثمر هذا العمل عن نتائج”. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن المفاوضات تتم خلف أبواب مغلقة وبطريقة “سرية تماما” وليست مطروحة للنقاش العام.
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 21, 2025 الساعة 5:21 م

    ههه ترامب يصفع القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين يطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة ويستقبل ملايين الأوكران يا إخوان 😅👌

    رد

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