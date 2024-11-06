سياسة | دولي | روسيا

الكرملين يقول إنه سيحكم على رئاسة ترامب على أساس أفعاله

6 - نوفمبر - 2024

موسكو: قال الكرملين الأربعاء إنه سيحكم على دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على أساس أفعاله.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة”، مضيفا أنه “ليس على علم باعتزام الرئيس (فلاديمير بوتين) تهنئة ترامب” نظرا إلى أن الولايات المتحدة “دولة غير صديقة (…) نحن نتحدث عن دولة معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا”.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن موسكو “ليس لديها أي أوهام” في شأن دونالد ترامب إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها “ستعمل” معه مع مواصلة سعيها الى تحقيق “كل أهدافها” في أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان إن “روسيا ستعمل مع الإدارة لأمريكية الجديدة” لكنها ستجهد “لتحقيق كل أهدافها المحددة” في أوكرانيا، مشددة على أن “شروطنا تبقى من دون تغيير وهي معروفة جدا في واشنطن”.

(وكالات)

