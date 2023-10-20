الكرملين ينتقد بايدن بعد تشبيه بوتين بحركة حماس

موسكو: اتهمت موسكو الغرب بإطلاق خطاب غير مسؤول بعدما شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحركة حماس الفلسطينية المسلحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: “لا نقبل مثل هذا الأسلوب تجاه الاتحاد الروسي، وتجاه رئيسنا”.

كان بيسكوف يرد على تصريحات أدلى بها بايدن أمس الخميس في كلمة متلفزة من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وشبه بايدن، مثلما فعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قبل، حماس بروسيا تحت حكم “الطاغية” فلاديمير بوتين.

وتزايدت التوترات السياسية في العالم بشكل خاص في أعقاب هجمات دامية في إسرائيل نفذها مقاتلو حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وتسيطر الحركة على قطاع غزة.

وقال بايدن إن “حماس وبوتين يمثلان تهديدات مختلفة، لكنهما يتشاركان في هذا: إنهما يريدان القضاء على ديمقراطية مجاورة”.

وذكر بيسكوف أن بعض السياسيين ينجرفون “بمشاعرهم” خلال الوضع الدولي الراهن.

وأضاف أن “مثل هذا الخطاب غير مناسب لقادة دول مسؤولين، ولا يمكن أن يكون مقبولا لنا”

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد وضعت تشبيهات بين روسيا وحماس في محاضرة ألقتها بمعهد هدسون في واشنطن أمس الخميس.

وقالت إن “روسيا وحماس متشابهتان. كما قال الرئيس زيلينسكي إن جوهرهما واحد”.

وأوضحت فون دير لاين أن كلاهما بحث بشكل متعمد عن مدنيين أبرياء، بما في ذلك أطفال ورضع، لقتلهم واحتجازهم كرهائن. هذه طريقة بربرية للقتال”.

وترفض موسكو مثل هذه المزاعم وتشتكي من التحريض المستهدف على كراهية الروس.

(د ب أ)