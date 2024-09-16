الكرملين يندد بـ”الاستفزاز” الأوكراني المتمثل بدعوة الأمم المتحدة إلى زيارة كورسك

قوات أوكرانية على خط المواجهة بالقرب من مدينة بوكروفسك

موسكو: ندد الكرملين الإثنين بدعوة أوكرانيا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة القسم الخاضع لسيطرة كييف من منطقة كورسك الروسية باعتباره “استفزازا”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف “نأمل في ألا تؤخذ هذه التصريحات الاستفزازية بالاعتبار من قبل الجهات الموجهة إليها”.

جاء ذلك فيما أعلن الجيش الروسي الاثنين استعادته بلدتين في منطقة كورسك الروسية حيث باشرت القوات الأوكرانية مطلع آب/ أغسطس هجوما مباغتا استولت خلاله على عشرات القرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “وحدات من تجمع الشمال واصلت هجماتها وحررت بلدتي اوسبينوفكا وبوركي”.

(أ ف ب)