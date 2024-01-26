سياسة | دولي | روسيا

الكرملين ينفي تقريرا حول تواصل بوتين مع أمريكا لإجراء محادثات تنهي حرب أوكرانيا

منذ 31 دقيقة

حجم الخط
0

موسكو: نفى الكرملين اليوم الجمعة تقريرا لوكالة بلومبرج أفاد بأن الرئيس فلاديمير بوتين “يجس نبض” الولايات المتحدة بشأن إمكانية إجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وربما يفكر في التخلي عن مطلبين رئيسيين يتعلقان بالوضع الأمني لأوكرانيا.

وقال تقرير بلومبرج إن بوتين “يختبر الأجواء” بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في محادثات، وإنه تواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات غير مباشرة.

ونقلت بلومبرج عن شخصين مقربين من الكرملين أن بوتين “قد يكون مستعدا للنظر في التخلي عن الإصرار على الوضع المحايد لأوكرانيا وحتى التخلي في نهاية المطاف عن معارضة انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان التهديد به مبررا رئيسيا لروسيا للغزو”.

وسأل صحافيون المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن القصة، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة حقا للتخلي عن مطالبها بشأن الحياد وعضوية حلف شمال الأطلسي.

ورد بيسكوف “لا، هذا تقرير خاطئ. إنه لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الأوكراني يقول إن روسيا شنت ضربة صاروخية على كييف
23 - يناير - 2024
حاكم كورسك: إسقاط صواريخ أوكرانية فوق الأراضي الروسية
15 - يناير - 2024
المؤتمر الرابع لخطة سلام أوكرانيا ينطلق اليوم في دافوس
14 - يناير - 2024
هل تعيد أمريكا ترميم صورتها في المنطقة والعالم؟
11 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية