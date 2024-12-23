سياسة | دولي | روسيا

الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية عن حياة الأسد وزوجته في موسكو

23 - ديسمبر - 2024

بشار الأسد وزوجته أسماء

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موسكو: نفى الكرملين الاثنين صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمولودة في بريطانيا، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.

كما نفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.

وذكرت وسائل إعلام تركية وعربية الأحد أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا، حيث حصلت عائلة الأسد على اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة المعارضة على دمشق عقب تقدم خاطف.

(رويترز)

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  1. يقول radwan:
    ديسمبر 23, 2024 الساعة 3:28 م

    هذه امور تدغدغ عواطف الناس وتتناقلها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لكن لا اهمية لها، علف للعامة!

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  2. يقول مسلم:
    ديسمبر 23, 2024 الساعة 4:35 م

    قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

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  3. يقول قطز:
    ديسمبر 23, 2024 الساعة 8:00 م

    ننتظر ع احر من الجمر الجزء القادم من مسلسل ابتسم أيها الجنرال للفنان المبدع المتالق مكسيم خليل ومن معه كوكبة من الفنانين السوريين المبدعين تتناول احداثه الدرامية هذه المرة عن الفتح المبين لعاصمة دمشق وفرار بشار المخلوع كالأرنب المذعور عبر الأنفاق من قصره و نقله إلى قاعدة حميم الجوية محمولا عبر طائرة شحن إلى موسكو اعتقد الدراما السورية لهذا المسلسل ستصبح حديث كل وسائل قنوات الفضائية العالمية
    كل ساق سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك احدا 🤌

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  4. يقول شهاب احمد:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 1:12 ص

    الأتراك اكبر من أن يعطو اخبار كاذبه، والأيام سوف تثبت ذلك.

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