مودريتش يمدد تعاقده مع ريال مدريد لمدة عام

مدريد: مدد لوكا مودريتش عقده مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لمدة موسم واحد فقط، وهو ما سيبقيه مع الفريق حتى الصيف المقبل.

وأعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 38 عاما سيستمر مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مودريتش انضم لريال مدريد قادما من توتنهام في 2012 ، وفاز بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للدوري الإسباني مع الريال، علما بأنه حقق 26 لقبا.

ووصف ريال مدريد مودريتش بأنه “أسطورة للفريق ولكرة القدم”.

وفاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية في عام 2018، حيث كان قاد الريال للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وقاد كرواتيا للمرة الأولى للوصول لنهائي كأس العالم.

ولعب مودريتش 534 مباراة مع الريال وسجل 39 هدفا.

(د ب أ)