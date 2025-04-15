الكرواتي مودريتش ينضم إلى ملّاك سوانزي سيتي

إسطنبول: أصبح الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وأفضل لاعب في العالم 2018 “مستثمرا ومالكا مشاركا” بحصة أقلية في نادي سوانزي سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم.

وقال النادي الويلزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، مساء الاثنين، “يسعد نادي سوانزي سيتي أن يعلن انضمام الفائز بجائزة الكرة الذهبية لوكا مودريتش إلى النادي كمستثمر ومالك مشارك”.

وأضاف: “يعد استثمار لوكا تأييدا لطموح النادي ورؤيته، وسيلعب دورا محوريا في مساعدته على جذب الاهتمام العالمي وتحقيق التقدم داخل الملعب وخارجه”.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 39 عاما إلى مجموعة المالكين، بما في ذلك آندي كولمان وبريت كرافات ونايجل موريس وجيسون كوهين، وقد اشترت هذه المجموعة أسهم المالكين السابقين للأغلبية جيسون ليفيين وستيف كابلان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعد مودريتش اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد، حيث فاز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في كأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس إسبانيا، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كما فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية)، وشارك في نهائي كأس العالم 2018، وهو الأكثر مشاركة مع منتخب كرواتيا على مر العصور بـ186 مباراة، كما شارك في 45 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، مسجلا أربعة أهداف.

ويحتل سوانزي المركز الثاني عشر في دوري البطولة الإنكليزية (تشامبيونشيب) برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة لملحق الصعود للدوري الممتاز “البريميرليغ” قبل 4 جولات من الختام.

(الأناضول)