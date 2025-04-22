الكشف عن أماكن اعتقال العشرات من أسرى غزة بعد أشهر من الاختفاء

غزة – “القدس العربي”:

عقب فترة اعتقال واختفاء طويلة، كشفت مؤسسات الأسرى عن مصير 60 أسيرا فلسطينيا معتقلا في سجون الاحتلال.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء أكثر من 60 اسما لمعتقلي غزة، تم الحصول على ردود من جيش الاحتلال، بشأن أماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاعتقال.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هذه الردود “جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، في ضوء التعديلات القانونية التي تمت على ما يسمى بقانون بالمقاتل غير الشرعي”.

هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال

وحسب مؤسسات الأسرى، لا يزال الاحتلال ينفّذ “جريمة الإخفاء القسري”، حتى اليوم بحق معتقلي غزة.

ومنذ بدء الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال آلاف المواطنين، وقد جرى إطلاق بعضهم، فيما لا يزال العدد الأكبر معتقلا في سجون ومعسكرات الاحتلال وأشهرها معسكر “سديه تيمان”.

وعلى مدار الشهور الماضية سُجلت عشرات الشهادات المروعة والصادمة عن عمليات التعذيب التي نفّذت بحق معتقلي غزة، إلى جانب جملة الجرائم التي تعكس مستوى التوحش الذي وصلت له منظومة الاحتلال، فيما ما تزال مستوات الجرائم بحقهم كما هي بحسب العديد من الزيارات التي تمت مؤخرا لمعتقلين من غزة في مختلف السجون والمعسكرات.

ويشتكي أسرى غزة من عمليات التعذيب الشديد والمنع من النوم والأكل، ومن عمليات اغتصاب تعرضوا لها خلال الأسر، وهو ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم منذ بداية الحرب.

وفي سياق قريب، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي للمعتقل الإداري حسام ناجي زكارنة (25 عاماً) من مدينة جنين، المصاب بورم في المعدة، موضحا أن هذا الأسير المعتقل منذ 21 أغسطس من العام الماضي، إدارياً، يقبع في “سجن مجدو”، الذي يُشكل واحداً من أبرز السجون التي ارتقى فيها العديد من الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب ضد غزة، وقال إنه استنادا إلى زيارة جرت له، فإنه يعاني عدم قدرة على شرب الماء، أو حتى تناول لقيمات الطعام التي تقدم للأسرى، إلى جانب معاناته من تقيؤ مستمر، وأوجاع شديدة في البطن، ما أدى إلى نقص حاد في وزنه الذي يبلغ اليوم 37 كغم.