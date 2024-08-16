الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة- (فيديو وصورة)

كوالالمبور: كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن الكأس الأيقونية الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي الإعلان عن كأس البطولة الأكثر شهرة في مسابقات الأندية للرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العالم، في تعبير عن أحدث إنجاز في بطولات الأندية الآسيوية.

وقد تم عرض الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال حفل سحب قرعة مرحلة الدوري للموسم الافتتاحي 2024 / 2025 في فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، من قبل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تران كووك توان.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه جرى دمج عناصر من النسيج الثقافي الغني للقارة بأناقة في شكل المزهرية الكلاسيكي، مع وجود زهرة اللوتس في قلبها، رمز قوي للنمو والقوة والمرونة التي تزدهر في جميع أنحاء قارة آسيا.

🏆 الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة 😍#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/1SabPeCe66 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2024

وأشار المصدر ذاته إلى أنها تعتبر كأساً جديدة أيقونية تعكس هيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، إحدى أفضل البطولات القارية للأندية في كرة القدم العالمية.

وتم تصنيع القطعة التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا يدويا على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالميا، شركة توماس لايت، حيث يحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصا ملكيا، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.

وتتمتع كأس دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل ملحوظ برابط بصري مماثل مع نظيرتها كأس دوري أبطال آسيا 2، مما يؤكد طبيعتهما المترابطة؛ وكلاهما أيضا جزء من عائلة أكبر من الكؤوس لمسابقات الأندية الآسيوية المجددة، والتي تضم أيضا دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري التحدي الآسيوي، حيث يتميز كل منهما بظلال بارزة.

The most coveted piece of silverware in Asian club football is revealed! 🏆 READ 🔗 https://t.co/0RJ9kAQOQU #ACLElite pic.twitter.com/P6Ek7yxKML — #ACLElite & #ACLTwo (@TheAFCCL) August 16, 2024

وتم نقش اسم البطولة بشكل مميز حول حافة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يعزز تصميمها المتطور والحديث، بينما سيتم نقش أسماء الأندية البطلة على القاعدة المربعة الكبيرة المنحنية المغلقة.

من المتوقع أن يرفع دوري أبطال آسيا للنخبة سقف المنافسة بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة، حيث سيكون صاحب اللقب من بين 24 فريقا شاركوا في قرعة مرحلة الدوري، اليوم.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في موسم 2024 / 2025 إلى دوريين اثنين يضم كل منهما 12 فريقا عبر منطقتي الغرب والشرق، حيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته على شكل أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه خلال الفترة من 16 أيلول/سبتمبر 2024 إلى 12 شباط/فبراير 2025.

اكتملت قرعة النسخة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا_النخبة ✅ من سيكون بطل آسيا في الموسم الجديد؟ 🏆 pic.twitter.com/G7hwVoFHXR — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 16, 2024

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 آذار/مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع، حيث تقام جميع المباريات، اعتبارا من الدور ربع النهائي فصاعدا في السعودية بين 25 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2025.

من المتوقع أن يتابع أكثر من مليار مشجع المواجهات المثيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد دعم الأندية بزيادات كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية في مرحلة الدوري على ما لا يقل عن 800 ألف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار أمريكي على الأقل.

اكتملت المجموعات ✅ 32 فريق في 8️⃣ مجموعات من #دوري_أبطال_آسيا2 🏆 pic.twitter.com/unz7MZyCmH — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 16, 2024

(د ب أ)