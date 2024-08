الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة- (فيديو وصورة)

كوالالمبور: كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن الكأس الأيقونية الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي الإعلان عن كأس البطولة الأكثر شهرة في مسابقات الأندية للرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العالم، في تعبير عن أحدث إنجاز في بطولات الأندية الآسيوية.

وقد تم عرض الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال حفل سحب قرعة مرحلة الدوري للموسم الافتتاحي 2024 / 2025 في فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، من قبل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تران كووك توان.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه جرى دمج عناصر من النسيج الثقافي الغني للقارة بأناقة في شكل المزهرية الكلاسيكي، مع وجود زهرة اللوتس في قلبها، رمز قوي للنمو والقوة والمرونة التي تزدهر في جميع أنحاء قارة آسيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنها تعتبر كأساً جديدة أيقونية تعكس هيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، إحدى أفضل البطولات القارية للأندية في كرة القدم العالمية.

وتم تصنيع القطعة التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا يدويا على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالميا، شركة توماس لايت، حيث يحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصا ملكيا، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.

وتتمتع كأس دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل ملحوظ برابط بصري مماثل مع نظيرتها كأس دوري أبطال آسيا 2، مما يؤكد طبيعتهما المترابطة؛ وكلاهما أيضا جزء من عائلة أكبر من الكؤوس لمسابقات الأندية الآسيوية المجددة، والتي تضم أيضا دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري التحدي الآسيوي، حيث يتميز كل منهما بظلال بارزة.

