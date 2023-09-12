الكشف عن تفاصيل استيلاء مدير أعمال شيرين عبد الوهاب على حساباتها وأرباحها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشف حسام لطفي، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل البلاغ الذي تقدّمت به ضد وكيل أعمالها، واتّهمته فيه بالاحتيال والاستيلاء على عائدات المصنّفات الفنية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لطفي: “شيرين عبدالوهاب كان عندها مدير أعمال يمتلك جميع الصلاحيات، وبحكم ذلك تعاقد على استغلال كل مصنّفاتها مع شركة هو أحد الشركاء فيها”.

أضاف: “وبناء على ذلك، كان معاه جميع عائدات الأغاني الخاصة بشيرين، وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغاني… لذا تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام، وهو على ذمة التحقيق حالياً، وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه متعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها بهذا الشكل”.

وأردف لطفي بالقول: “الفنانون عادةً يتعاقدون مع شخص خبير في التعاملات التجارية، ويثقون فيه وللأسف أحيانا بيتم استغلال الصلاحيات دي، الفنانة شيرين لم تحصّل أي أموال من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة”.

واختتم حسام لطفي حديثه مؤكداً: “هذا الرجل الذي استغل شيرين عبد الوهاب، كانت لديه الجرأة في إنكار كل التهم الموجّهة إليه، وإن شاء الله سنلتقي في مكتب النائب العام”.