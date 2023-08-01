الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” عن تواصلها مع المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان المصري حسن يوسف الذي كشف عن بعض التفاصيل حول وفاة نجل شقيقه.

وقالت لميس إن شقيق الفنان حسن يوسف، أكد لها أنه لم يتم تشريح الجثمان وأي شيء يقال عن هذا الأمر غير صحيح، وتم نقل الجثمان إلى مسجد الشرطة حيث تقام الجنازة.

وأوضح أن عبد الله كان مع الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية حيث يمضون الإجازة هناك.

كانت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، تحدثت في اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة” عن بعض التفاصيل الخاصة بلحظة وصول جثمان نجل حسن يوسف إلى المستشفى، وقالت: “أنا عرفت من الأطباء إنه لما وصل المستشفى كانت أعضاؤه متوقفة عن العمل، وحاولوا إنعاشه لكن لم يرد، ووالدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي كانت معه في المستشفى”.

وتوفي نجل حسن يوسف غرقا الأحد، في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.