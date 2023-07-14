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الكشف عن قيمة العرض المقدم لرياض محرز للانتقال إلى الأهلي السعودي

منذ 12 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، يوم الخميس، عن قيمة العرض الذي سيقدمه نادي أهلي جدة السعوي، لضم الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.

ووفقا لما نقله موقع “ذا أتليتيك”، فإن إدارة أهلي جدة تجهز عرضا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب الجزائري.

أضاف الموقع أن إدارة مانشستر سيتي، مترددة حيال إمكانية بيع محرز، الذي يتبقى له عامان في عقده الحالي، رغم أن الحصول على هذا المبلغ للاعب يبلغ 32 عاما، تبدو صفقة جيدة.

يذكر أن محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج معه بـ11 لقبا، أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في الموسم المنصرم.

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