 الكشف عن قيمة صفقة انتقال الجزائري أمير سعيود إلى نادي الرائد السعودي 

الرياض: كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد، أن صفقة تعاقد نادي الرائد السعودي مع الجزائري أمير سعيود بلغت قيمتها مليوني دولار (حوالي 7.5 مليون ريال سعودي).

ومن المنتظر أن يمثّل اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الرائد لمدة موسمين، مع وجود بند لتفعيل عقده لموسم ثالث.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، أشارت في وقت سابق، إلى أن إدارة الرائد، حسمت التعاقد مع سعيود بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، الطائي.

وتعاقد الطائي مع المهاجم الجزائري في آب/أغسطس 2021، لمدة موسمين، قادما من شباب بلوزداد في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق 43 مباراة وسجل 12 هدفا، وصنع ثمانية.

(د ب أ)