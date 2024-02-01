الكلاب الضخمة بمنازل غزة تدخل المعركة وتربك نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي

غزة: كشفت صحيفة عبرية عما قالت إنها ظاهرة جديدة في قطاع غزة، حيث يقوم السكان بربط كلابهم في ساحات المنازل، لإرباك الكلاب التي تعتمد عليها وحدة “عوكيتس” التابعة للجيش الإسرائيلي في الكثير من عملياتها.
أحداث غير عادية قد تعيق عمل كلاب جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ترسل للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة وكمائن
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير مساء الأربعاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي رصدت، خلال الأسابيع الأخيرة، قيام سكان أحياء الشيخ زايد والدرج والتفاح (شمال) “بترك كلاب ضخمة الحجم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي ساحات المباني التي يرسل الجنود (الإسرائيليون) إليها الكلاب لإجراء تمشيط أولي”.
وأضافت: “يدور الحديث عن أحداث غير عادية قد تعيق عمل كلاب وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب)، والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو إرهابيين ينصبون كمينًا للجنود”.
الكلاب المدربة التابعة لكتائب القسام تواجه كلاب الجيش الصهيوني في غزة pic.twitter.com/Qxj8PJWujP
— الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) January 31, 2024
وأوضحت الصحيفة أن “هذه الظاهرة لم تكن معروفة في المرحلة الأولى من القتال، وتم التوضيح للجنود الذين يستخدمون الكلاب للتنبه إليها”.
وأشارت إلى أن “كلاب وحدة عوكيتس ماهرة حقًا في عدم الاكتراث بالضوضاء وطلقات الرصاص ووجود حيوانات أخرى، مثل القطط والكلاب، ولكن في مثل هذه المواقف قد تحاول كلاب غزة الضخمة مهاجمة كلاب الوحدة، وبالتالي إعاقة عملها”.
قام جنود الاحتلال بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، ونقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني
وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه “حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارة استخباراتية بشأن الاستخدام العسكري المنظم للكلاب الغزية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، لكن هذه المسألة ظهرت كإجراء محتمل في الإحاطات التي تلقتها القوات قبل عملياتها الأخيرة”.
وأضافت: “تقدّر الوحدة أنه من الممكن أن تكون هذه أيضًا محاولة لجذب الجنود من الكلاب المقيدة ككمين”.
وكشفت الصحيفة أنه “منذ بداية المناورة البرية (في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، قام جنود الجيش الإسرائيلي بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، وتم نقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني”.
وخلال القتال في غزة، فقدت الوحدة الإسرائيلية 17 كلباً، قتلها المسلحون الفلسطينيون، بحسب المصدر ذاته.
(الأناضول)
“منذ بداية المناورة البرية (في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، قام جنود الجيش الإسرائيلي بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، وتم نقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني” ان كلاب غزة ستلقن دروس الرجولة لكلاب بني صهيون .
حتى كلاب غزة مجاهدين ويعملوا ضد الجيش الصهيوني وكلابه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلاب الضخمة بمنازل غزة تدخل المعركة وتربك نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي. والله خبر يستحق الدراسة الجيش الإسرائيلي فشل امام المقاومة الفلسطينية في الحرب ماذا فعل احضروه الكلاب للاستطلاع عن المتفجرات وأول مرة اعرف ان سلاح الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي من الكلاب كده باقي الأسلحة مثل سلاح المشاة من الخنزير وسلاح المظلات من القردة وسلاح المدفعية من الشواذ وهلم جرا المهم انا قراءة خبر من مصر يوجد كلاب ضالة في شوارع القاهرة كثيرة وكده ممكن تصدير الكلاب عن طريقي إلى إسرائيل وتكوين الجيش الإسرائيلي من الكلاب بدل القردة والخنزير. وتحياتي لكلاب غزة. وشكرا
يقول العنب حامض لانه لايستطيع الوصول اليه. كل يوم كذبة جديدة حتى يغطوا على هزيمتهم وفشلهم. المقاومة تنتصر.
عدو منحط…بعد ان سرقوا الأرض والوطن وسروال الازياء والحمص والبرتقال والزيتون والبيوت ثم سرقوا الأطفال وجثث الشهداء وخاصة الأطفال وسرقوا المجوهرات والاموال والان يسرقون الكلاب.. هل هناك انحطاط أكثر من هذا العدو؟
بعد مقتل 170 من كلاب وحدة ” ستينج” البحث والانقاذ في القتال في غزة يقوم مدير المشتريات في وزارة الدفاع حاليًا بإجراء عملية شراء كبيرة مع موردي الكلاب المدربين بشكل منتظم، ومعظمهم من سلالة Malinois، في هولندا وألمانيا، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، يبحث النظام الأمني أيضًا عن موردي كلاب الكشف عن المتفجرات، وكلاب الإنقاذ، وكلاب الهجوم من بلدان أخرى.
هذا دليل ساطع على التلاحم العضوي بين المقاومة وحاضنتها الشعبية..ويدحض بشكل واضح ادعاء الصهاينة بأن المقاتليين يستخدمون السكان كدروع بشرية…المقاومون هم أبناء هذا الشعب واكيد يانهم ام يهبطوا بمظلات من السماء ولم يستقلوا طائرات كما يفعل العدو حين يقوم باقدام جنوده…انهم أبناء الاحياء والمخيمات والقرى والضواحي التي ولدوا فيها يعيشون وييتشهدون فيها دفاعا عنها وحيواناتهم الوفية وبعد النصر انشاء الله سيقومون بااعادة بنائها…
وثامنهم كلبهم.
بسم الله في الأوَلينَ والآخِرين …..صلاةً وسلامًا للمرسلين
الحمدُ لله وَلِيُ الصالحين…………هازمُ الكفرةِ والمشركين
حَمدا لِـلهِ ناصرُ المجاهدين …….. خاذِلُ الكُفرَ والكافرين
قَيًـضَ اللـهُ جندا لفلسطـينَ ….. تَـراهمْ رُكّــعًا سـاجـديـن
يَنصرون الـلهَ والمرسلين……. ..بدمـاءٍ زكـيةٍ طـاهريـن
اُسْدٌ في المعاركِ ثابتـين ………في الميدان صَواعِقُ حارقين
يُجاهدون الخَونةَ والغاصبـين….. لاحَتْ بَشائرُ المُنتَصرين
سِيماهُمْ في الخَندَقِ وحِطِـين……. وسـورةِ الفــتحِ المبــينِ
طُوفانُ الأقصى مُصْبِحين …… غضبُ اللهِ على الظالمين
باتَ مُتصَدعًا كِيانُ الغاصبين…… بـأيديهمْ وأيْـدِي المؤمنـين
كَتبَ اللهُ الجلاءَ على المُحتلين…….في الكتابِ العزيزِ يَقِـين
أطفالُ الحِجارةِ مُسَوّمِـين………… طــيرٌ أبابيلَ مُرْسـلـين
أطفالُ الحجارةِ والسِكين…………صـاروا قادةً لامعــين
في عُروقِهمْ غَلَتْ دِماءُ الفاتحين…….شَرٌمُستطيرٌعَلى الغاصبين
من حر لأحرار فلسطين ـ أبو الفضل
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المضحك المبكي في هذه التقارير او الممارسات الاستخبارية انها تستخدم من قبل المؤسسات الاستخبارية في كافة دول العالم ، ويمارس الاعلام الموجه نشر بعض فقرات من نشاط دولة ما ولهدف ما، وفي توقيت مدروس، وبالتالي عندما نقرأ هكذا خبر، يجب السؤال: من المستفيد؟؟؟ فان لم تعلمنا تجربة 11 سبتمبر وما سمي بالربيع العربي، واحتلال العراق لتخريبه، والحرب في سورية، وسيطرة الامريكان واسناد الاكراد، بسيطرتهم على نفط سوريا ومناطقها الزراعية، واستخدام داعش لتدمير المجموعة التي قاتلت الامريكان بعد الاحتلال، …… الخ. وهذا التعليف لا يمس المواطن المخلص ، ولكنه للتذكير بوجود عشرات المؤسسات التي تزرع الفراقة او التحريض او التحريف لمصالحها وان هنالك المئات ممن يندسون بين الوطنيين،