الكنيسة المصرية توقف قسّاً عن الخدمة الكهنوتية بعد أن شَبّه الحسين بالمسيح بفدائه- (فيديوهات)

القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وقف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام، بعدما صدرت منه تصرفات مثيرة للجدل، بحسب بيان الكنيسة.

وكان القس دوماديوس شبّه فداء المسيح بفداء الحسين، خلال زيارته إلى إيران، العام الماضي، كما ظهر في مقاطع مصورة وهو يزور مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا في محافظة الغربية، وسبق أن أعلن أنه سيذبح أضحية لوقف الحرب في غزة، كما وزع الحلوى في شوارع القاهرة على المسلمين في عيد الأضحى، كما سبق ووزع الفوانيس على الأطفال احتفالاً بشهر رمضان.

وقالت الكنيسة، في بيانها، إن القس لا يمثل في تصرفاته المثيرة للجدل سوى شخصه، وإنها غير مسؤولة عن تلك التصرفات.

وأضافت الكنيسة أن هذا القس أثار العديد من الأزمات والمشكلات، خلال السنوات الماضية، في الكنائس التي خدم فيها، الأمر الذي أدى إلى نقله بين عدة كنائس، إلى جانب تصرفاته المثيرة للجدل في الشارع المصري، وعبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبيّنت الكنيسة أنها نصحته كثيراً، ومنحته العديد من الفرص على مدى السنوات، وأن الآباء حاولوا حلّ مشكلاته ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصاً على سلامته، بكل صبر وهدوء.

وتابع البيان: تم التحقيق معه في أغسطس/ آب الماضي، وإيقافه عن العمل الكهنوتي، لكنه لم يلتزم بالقرار، وتمادى في تصرفاته المثيرة للجدل.

وأضافت الكنيسة: أصدر البابا تواضروس الثاني قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه، وتم استدعاؤه، أمس الأول الأربعاء، للمثول أمام اللجنة.

ولفتت الكنيسة إلى أن اللجنة استمعت إلى القس وناقشته في التصرفات المنسوبة إليه، فضلاً عن أسباب عدم التزامه بقرار البابا، الصادر في شهر أغسطس/ آب الماضي، بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

ولفت البيان إلى أن لجنة التحقيق قررت إيقافه الخدمة الكهنوتية، ومنعه من التواصل بشكل كامل مع وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي بكافة صورها، وقضاء فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، حرصاً على خلاص نفسه.

وختمت الكنيسة بيانها بالتأكيد على أن هذه القرارات ستستمر لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه بها خلال هذه الفترة، وأنه في حالة خرقه لأيّ بند من البنود السابقة، سيعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية.