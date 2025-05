الكنيست الإسرائيلي يصوت على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية

واشنطن- تل أبيب: في حين تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً دموية على قطاع غزة، أقر المشرعون الإسرائيليون يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة قرارًا يرفض “إقامة دولة فلسطينية” غرب نهر الأردن.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي هذا الإجراء بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات.

وقد قاد هذا الإجراء عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب نيو هوب – اليمين الموحد، الذي شارك الرسائل الرئيسية من القرار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة للنتيجة النهائية.

وجاء في مشروع القرار: “إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنها أن تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، وتديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتزعزع استقرار المنطقة”.

In essence, the Israeli Knesset voted to continue to wipe Palestine off the map… https://t.co/yG4ORfuZwr

وأضاف القرار “لن يمر وقت طويل قبل أن تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران، للقضاء على دولة إسرائيل”.

وأضاف ” الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وأنصارها الذين سيرون ذلك على أنه انتصار بفضل مذبحة السابع من أكتوبر 2023، وتمهيداً لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط”.

BREAKING: For the first time in history, the Israeli Knesset has passed a resolution opposing a two state solution. pic.twitter.com/V7t8kOdJ09

— AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) July 17, 2024