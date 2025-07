الكنيست الإسرائيلي يفشل في إقصاء النائب العربي أيمن عودة- (تدوينة)

القدس: فشل الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، في الحصول على الأغلبية اللازمة لإقصاء النائب العربي أيمن عودة، من عضوية البرلمان، على خلفية منشور أعلن فيه دعمه لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وتصريح داعم لقطاع غزة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن 73 نائبا بالكنيست صوتوا لصالح إقصاء عودة، مقابل 15 ضده.

ولإقصاء النائب عودة، وهو رئيس قائمة “الجبهة العربية للتغيير” داخل الكنيست، يتوجب تصويت 90 نائبا من أصل 120 لصالح الإقصاء، الأمر الذي لم يتحقق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أعضاء حزبي “هناك مستقبل” (23 نائبا)، و”أزرق- أبيض” (8 مقاعد) المعارضين، وحزب “يهدوت هتوراه” (7 مقاعد) الشريك في الائتلاف الحكومي، لم يحضروا جلسة التصويت.

وعلق النائب عودة على فشل التصويت لإقصائه من الكنيست، وكتب على “إكس”: “أنا باقٍ. المحاولة الدنيئة والفاشية ضدي فشلت”.

وأضاف: “هذه المرة الفاشية لم تمر، ولن نسمح لها بالمرور. سنقف بثبات في وجهها، وسنواصل النضال من أجل الديمقراطية والمساواة والسلام”.

وتابع: “من هنا يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال، لأننا جميعا وُلدنا أحرارا”.

Today, the Israeli Knesset voted on whether to impeach me from Parliament.

And with great pride, I can say:

the fascists failed.

They failed for one reason: you, the people.

They tried to silence us, but our voices were louder.

Palestinians and Jews, from every corner of… pic.twitter.com/JqWgfhoRPE

— איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) July 14, 2025