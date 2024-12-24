سياسة | دولي

الكنيست الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ لمدة عام آخر

24 - ديسمبر - 2024

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تل أبيب: صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام آخر.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن التمديد يسري حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد أن صوت 29 من أصل 120 نائبا لصالحه.

وصوت سبعة ضد القرار، فيما غاب باقي الأعضاء أو امتنعوا عن التصويت.

يشار إلى أن حالة الطوارئ تمكن الحكومة من إصدار مراسيم طوارئ.

وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، والتي تم تمديدها لاحقا، عقب اندلاع  حرب غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، كما أسفر عن احتجاز نحو 250 رهينة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:05 م

    ههه إذن عصابة تل أبيب يا حبيب لا تريد إيقاف هذه الحرب اللعينة الخبيثة على شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 2:13 م

    هه اقتربت نهاية عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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