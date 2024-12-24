الكنيست الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ لمدة عام آخر

تل أبيب: صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام آخر.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن التمديد يسري حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد أن صوت 29 من أصل 120 نائبا لصالحه.

وصوت سبعة ضد القرار، فيما غاب باقي الأعضاء أو امتنعوا عن التصويت.

يشار إلى أن حالة الطوارئ تمكن الحكومة من إصدار مراسيم طوارئ.

وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، والتي تم تمديدها لاحقا، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، كما أسفر عن احتجاز نحو 250 رهينة.

(د ب أ)