الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا بلا حقيبة بحكومة نتنياهو

القدس: صدق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على ضم زعيم حزب “اليمين الوطني” اليميني جدعون ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا بلا حقيبة، وذلك بعد أسبوعين من جدل حول تعيينه وزيرا للجيش بدلا من يوآف غالانت.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان على موقعه الإلكتروني: “صادقت الهيئة العامة للكنيست على ضم عضو الكنيست جدعون ساعر وزيرا في الحكومة”.

وصوّت 57 عضوا لصالح القرار، فيما عارضه 40 من أعضاء الكنيست الـ 120.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم ساعر إلى الحكومة وزيرا بلا حقيبة.

من جهته، قال ساعر في مؤتمر صحافي، الأحد: “أنا أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون اتفاق ائتلافي”.

وأضاف: “في الوضع الحالي، وبعد النظر في الأمور، توصلت إلى أنه لا فائدة من الاستمرار في الجلوس في المعارضة، في ظل مواقف معظم أعضائها من موضوع الحرب. هذا هو الوقت الذي يكون فيه من واجبي أن أحاول المساهمة على طاولة صنع القرار”.

وقبل أسبوعين، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو يخطط لإقالة وزير الجيش يوآف غالانت وتعيين ساعر مكانه.

وساعر هو قيادي سابق في حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، وانشق عنه نهاية عام 2020 بسبب خلافات مع نتنياهو.

ولحزب ساعر 4 أعضاء في الكنيست ما يعني أنه بات للحكومة الحالية 68 صوتا بالكنيست، ما يعزز وضعها في ظل دعوات المعارضة لاستقالتها والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

(الأناضول)