رياضة | تقارير رياضية

الكوري الجنوبي سونغ: مواجهة الأردن في كأس آسيا لن تكون سهلة

منذ 10 دقائق

د لي جاي سونغ لاعب كوريا الجنوبية

حجم الخط
0

الدوحة: أكد لي جاي سونغ لاعب كوريا الجنوبية أن منتخب بلاده تنتظره مهمة صعبة عندما يواجه الأردن غدا السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
شدد جاي سونغ عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي على أن “مواجهة الأردن لن تكون سهلة لكننا لن نبخل بجهد وسنؤدي المباراة بكل قوة لتحقيق الفوز ومواصلة المسيرة القوية في البطولة”.
وأضاف “نحن جاهزون فنيا وبدنيا وذهنيا بعد أن خرجنا بانتصار مهم في الجولة الأولى على البحرين، وبعدها قام المدير الفني بتصحيح بعض الأخطاء”.
وختم لاعب كوريا الجنوبية تصريحاته بقوله: “فلسفتنا أننا فريق من كتلة واحدة يجب أن يكون متماسكا ليكون قادرا على مواجهة التحديات في الملعب مع ضرورة الالتزام بتعليمات المدير الفني”.
وكان المنتخب الأردني فاز في الجولة الأولى على ماليزيا بنتيجة 4 / صفر بينما فازت كوريا الجنوبية على البحرين 3 / 1 .
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث يلتقي الأردن مع البحرين، وكوريا الجنوبية مع ماليزيا.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كأس آسيا: البحرين في مواجهة صعبة مع كوريا الجنوبية.. والعراق والأردن لتحقيق انطلاقة إيجابية
14 - يناير - 2024
موسى التعمري “ميسي الأردن” جوهرة تزين كأس آسيا 2023
9 - يناير - 2024
مصر تهزم الأردن في الوقت الإضافي وتضرب موعدا مع تونس في قبل نهائي كأس العرب
11 - ديسمبر - 2021
“فزنا علينا”.. الكوفية الفلسطينية و”الشماغ” الأردني معا في مدرجات قطر- (صور)
7 - ديسمبر - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية