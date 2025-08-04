الكوري سون على أعتاب الانتقال إلى لوس أنجليس الأمريكي في صفقة قياسية

لندن: ذكر تقرير إعلامي أنه من المتوقع أن ينتقل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب فريق توتنهام، إلى فريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني، بعدما أعلن رحيله عن ناديه الإنكليزي مطلع الأسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن سون كشف في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي أنه سيرحل عن توتنهام هذا الصيف، بعدما قضى معه 10 أعوام.

ويبدو أن سون (33 عاما) قريب من الانتقال للدوري الأمريكي في صفقة قد تسجل رقما قياسيا، ومن المحتمل أن تتجاوز الـ5ر22 مليون جنيه إسترليني التي دفعها أتالانتا يونايتد لضم إيمانويل لاتي لاث من ميدلسبره في فبراير/ شباط الماضي.

ولا تزال التفاصيل النهائية للصفقة قيد النقاش، لكن انتقاله إلى لوس أنجليس إف سي يعتبر الآن مسألة إتمام أوراق رسمية واجتياز الفحص الطبي فقط.

وكان سون، الذي يمتد تعاقده مع توتنهام حتى 2026، شارك في المباراة التي يتوقع أن تكون الأخيرة له مع الفريق عندما تعادل 1/1 مع نيوكاسل في مباراة ودية أقيمت بسيول أمس الأحد.

وانضم سون لتوتنهام من باير ليفركوزن في 2015، وسجل 173 هدفا في 454 مباراة مع توتنهام.

وكان سون قائدا لفريق توتنهام عندما تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو/ أيار الماضي ليقود الفريق لحصد أول لقب في 17 عاما.

(د ب أ)