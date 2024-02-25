الكوفية الفلسطينية تحضر بقوة في ختام مهرجان برلين السينمائي

برلين – «القدس العربي»: حرص النجمان العالميان بن راسل وجاي جوردان، على إحضار الكوفية الفلسطينية في ختام مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ74 التي انتهت أمس، حيث صعدا على خشبة مسرح قصر برليناله في مدينة برلين، وهما يرتديان الكوفية الفلسطينية لحظة تسلمهما جائزة أفضل فيلم عن فيلمهما «دايركت أكشين». أعلنت المخرجة الفرنسية من أصل أفريقي ماتي ديوب عن مساندتها للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل لأهل غزة ضد الهجمات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الإعلان خلال تسلمها جائزة الدب الذهبي وهي أرفع جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي بألمانيا، ودعت المخرجة البرازيلية جوليونا روخاس الفائزة بجائزة أفضل مخرج عن فيلم «المدينة البلد» بقسم «لقاءات» إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك فعل بن راسل والمخرج المشارك غيوم كايلو، الحائزان بفيلمهما «العمل المباشر» على جائزة أفضل فيلم في القسم نفسه.

وخطفت إيميلي واتسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «أشياء صغيرة مثل هذه» وفاز الأمريكي سيباستيان ستان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رجل مختلف».

وفاز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو ماتياس غلاسنر عن فيلم «الموت»، كما حصد جائزة الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة مارتن غشلاشت للتصوير السينمائي عن فيلم «حمام الشيطان» من إخراج فيرونيكا فرانز.