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الكوفية والراية الفلسطينية تشغلان ساحات مسجد الدولة في قطر قبيل صلاة جنازة إسماعيل هنية‎

منذ 18 دقيقة

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة -“القدس العربي”:

شهدت ساحات مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية توافداً واسعا للجماهير التي حضرت جنازة فقيد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية. وكانت الكوفية والراية الفلسطينية حاضرتين في ساحات المسجد الذي اكتظ بجماهير وقيادات وشخصيات سياسية أبت إلا أن تشارك في تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران.

وبعد الصلاة مباشرة توافدت أعداد محدودة ومحددة من الشخصيات السياسية وقيادات الفصائل الفلسطينية والمسؤولين القطريين ورفقاء درب الراحل إسماعيل هنية ومرافقه لحضور مراسم الدفن في مقبرة المؤسس في مدينة لوسيل.

وبعد الجنازة فتح بيت عزاء للرجال وقاعة أخرى للنساء حيث حثت الحركة الجميع على الحضور بالكوفية لتقديم الواجب.

وساهمت السلطات القطرية في تأمين الحدث وفق أعلى إجراءات الضبط لتأمين انسيابية الحركة في شوارع الدوحة.

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