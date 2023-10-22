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الكوميدي الأمريكي المعروف ديف تشابيل يهاجم إسرائيل ويقول إن الولايات المتحدة “مذنبة”

منذ 53 دقيقة

رائد صالحة
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بوسطن- “القدس العربي”: هاجم الكوميدي الأمريكي المعروف ديف تشابيل في عرض بمدينة بوسطن الاحتلال الإسرائيلي وأدان القصف المستمر على قطاع غزة.

وهتف الحضور “فلسطين حرة” ولكن وسائل الإعلام الأمريكية اليمينية ومن بينها “وول ستريت جورنال” قالت إن مجموعة من المشاهدين انسحبوا من العرض لشعورهم “بعدم الأمان”.

وقال تشابيل، ايضاً، إن الولايات المتحدة مذنبة بالمساعدة في ذبح المدنيين الأبرياء مشيراً إلى جرائم الحرب، التي تُرتكب في غزة.

وانتقد تشابيل حكومة إسرائيل بسبب قطع الإمدادات عن سكان غزة ومنع المساعدات الإنسانية، وقال ” إن خطأين لايصنعان صوابا”.

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