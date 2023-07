الكونغرس الأمريكي يتبنى قانون “حماية الديمقراطية التونسية”- (تغريدة)

تونس – “القدس العربي”: تبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون “حماية الديمقراطية التونسية” الذي يحد من التمويل الذي تقدمه واشنطن سنويا لدعم الديمقراطية في تونس.

وأشاد السيناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بإقرار اللجنة لقانون حماية الديمقراطية التونسية (وهو تشريع لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس)، تقييد الأموال حتى تعيد تونس الضوابط والموازين، والسماح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.

وقال ريش “لقد اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدة إجراءات جذرية قوضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت سلطتها في السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من تهديدات كل من إدارة بايدن والكونغرس لتقليل المساعدة، فإن الرئيس سعيد لم يغير مساره”.

وقال إن هذا القانون سيحد من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن يحرز الرئيس سعيد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا بشأن السجناء السياسيين، ويوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وينهي حالات الطوارئ التي عززت السلطات التنفيذية.

ويهدف القانون الذي تقدم به النائبان بوب مانديز وجيم ريتش في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى إجبار الرئيس قيس سعيّد على التراجع عن التدابير الاستثنائية التي أقرها في 25 تموز/ يوليو 2021.

كما يمنح حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى. فـ”تونس شريك مهم وسنواصل دعم الشعب التونسي، لكن يجب على الحكومة تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”، وفق تعبير ريش.

وقال مينينديز “تشترك الولايات المتحدة وتونس في المصالح في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار الاقتصادي، وأنا أؤيد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي”.

ويحافظ القانون على المساعدة الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، لكنه يخير الرئيس قيس سعيد بين إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي الذي حارب التونسيون عقدًا من أجله، أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي وحكومته.

وتتمثل المعايير الديمقراطية التي يطالب بها القانون بتكريس استقلالية القضاء وعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية واحترام حرية الاعلام.

President Kais Saied has taken drastic actions that have undermined #Tunisia’s democratic institutions. Today, SFRC passed my bill that will limit State Dept funding to Tunisia until President Saied makes tangible & credible democratic reforms. https://t.co/MMTPowkmsO

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) July 13, 2023