الكونغرس يخصص ملياري دولار لإسرائيل في مشروع قانون “عملية السيوف الحديدية”

واشنطن- “القدس العربي”: قدم النواب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، وكلوديا تيني (جمهورية من نيويورك)، وماكس ميلر (جمهوري من ولاية أوهايو)، وبراد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) يوم الثلاثاء مشروع قانون يخصص ملياري دولار لتمويل منظومة “القبة الحديدية ” الإسرائيلية .

وردد جوتهايمر العديد من الأكاذيب في بيان أعلن فيه التشريع حيث قال إن ” إرهابي حماس المتطرفين المدعومين من إيران يختطفون ويعذبون ويغتصبون ويحرقون أحياء ويقتلون بوحشية الأطفال الأبرياء والنساء والرجال وكبار السن في إسرائيل – ويعرضون أجسادهم في الشوارع” على الرغم من أن جيش الاحتلال نفسه نفي العديد من هذه الاتهامات.

وأضاف أن ” قانون مخصصات “عملية السيوف الحديدية” للقبة الحديدية أمر بالغ الأهمية لزيادة المساعدة الأمنية الأمريكية لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي ينقذ حياة الملايين من الأبرياء” مشيراً إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستبقى، كما كانت منذ عقود، صلبة”.

وسارع المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين في مجلس النواب بإيجاد سبل لدعم الاحتلال الإسرائيلي لكن مجلس النواب في الوقت الحالي بدون رئيس، مما يعني أن العمل في حالة توقف تام.

ومن المقرر أن يجتمع الجمهوريون يوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة للتصويت على رئيس مجلس النواب، لكن ليس من الواضح أنهم سيخرجون من الاجتماع موحدين بما يكفي لدعم مرشح في تصويت لاحق في قاعة مجلس النواب.