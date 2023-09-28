الكونغرس يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان بعد سيطرة الجيش على ناغورني قره باغ

واشنطن- “القدس العربي”: وقّع ما يقرب من 100 مشرع في مجلسي النواب والشيوخ على رسالة إلى وزارة الخارجية تدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في أذربيجان بعد أن استولت البلاد على منطقة جبلية تضم عشرات الآلاف من الأرمن، الذين يفرون الآن من الإقليم.

وقاد النائب سيث ماجازينر حملة لكتابة الرسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالب فيها بفرض عقوبات على مسؤولي حكومة أذربيجان، الذين شنوا “هجمات وحشية” على المنطقة الانفصالية قره باغ.

وكتب المشرعون في الرسالة أن “هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

ووصف المشرعون تصرفات أذربيجان بأنها “اعتداء مباشر على القيم والمصالح الأمريكية” وقالوا إنه “يجب على الولايات المتحدة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هذه”.

وفي غضون 24 ساعة فقط، الأسبوع الماضي، أجبرت أذربيجان حكومة الأمر الواقع المستقلة في منطقة ناغورني قره باغ على الاستسلام بعد أن شنت القوات تقدمًا خاطفًا مفاجئًا.

ولم تكن الحكومة، المعروفة باسم جمهورية آرتساخ، معترفًا بها دوليًا، لكنها حكمت المنطقة، التي يسكنها 120 ألف شخص من العرق الأرمني، لمدة ثلاثة عقود تقريباً.